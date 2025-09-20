İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış haldeki bir bomba, imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.



Eastern District ilçesi Polis Başmüfettişi Andy Chan, yaptığı açıklamada, bombanın ilçeye bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında dün öğle saatlerinde bulunduğunu belirtti.



Andy, bombanın 9 saatlik bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini söyledi.



Eastern District ilçesine bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki inşaat alanında dün öğle saatlerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, ABD ordusuna ait patlamamış bir hava bombası bulunmuştu.



İşler durumdaki 1,5 metre uzunluğunda ve 454 kilogram ağırlığındaki bombanın yerinden kaldırılmasının tehlikeli olacağı gerekçesiyle kontrollü olarak yerinde imha edilmesine karar verilmişti.



Bombanın patlama riskine karşı çevredeki 18 binada yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaş tahliye edilmişti.



Yerel saatle 23.00'e kadar devam eden tahliye işleminin ardından yerel polis birimine bağlı uzman ekip, 02.00'de imha çalışmalarına başlamıştı.



Hong Kong'da 2018'de Sha Tin ve Central semtleri arasında raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.