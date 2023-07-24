İkinci el mağazasındaki çantadan 23 bin euro çıktı

"HAYATIMDA DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR PARA GÖRMEDİM"

Görevli Michiel Watzeel, "Buraya gelen 10 çantadan 9'u boş çıkar. Ama bu çanta 50 eurodan 500 euroya kadar banknotlarla doluydu. Görünce gözlerime inanamadım. Önce sahte para olabileceğini düşündüm. Yöneticime haber verdim. Sonuçta toplam miktarın 22 bin 650 euro olduğunu tespit ettik. Daha önce hayatımda hiç bu kadar yüklü miktarda nakit para görmemiştim." dedi.



Paranın kime ait olduğu henüz belirlenemedi.



Maasland polisi, para için kendilerine başvuran kimse olmadığını bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, "Savcılık talimatı gereği para ve çanta şu anda koruma altında." ifadesi kullanıldı.



İkinci el mağazasının müdürü Johan Vanherck, dürüstlüklerinden dolayı çalışanlarını tebrik etti. Vanherck, "Çalışanlarımız, paranın sahibinin dondurma ikram ederek kendilerine teşekkür etmesini umuyor." dedi.



Belçika'da sahipsiz mallar 5 yılın sonunda kamu mülkiyetine geçiyor.