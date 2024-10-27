İkinci saldırı: Kudüs'ün kuzeyinde bir kişi İsrail askerlerini araçla ezme girişminde bulundu

Kudüs'ün kuzeydoğusunda bir kişinin İsrail askerlerini araçla ezmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kurumu, saldırıyı düzenleyen kişinin "etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

İsrail polisi bu saldırıdan hemen önce bir kamyonun Tel Aviv'in kuzeyinde bir otobüs durağına çarpması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İsrailli makamlar olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Magen David Adom acil servisleri, Ramat Hasharon kentindeki saldırıda 10'u ağır 40 yaralı olduğunu bildirdi.

