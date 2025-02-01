İkiz yavru pandalar, ziyaretçileriyle buluştu

Berlin Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen isimleri Leni ve Lotti olan ikiz pandalar şimdiden Almanya'nın maskotu haline geldiler.



22 Ağustos'ta doğan ikiz pandalar ilgi odağına dönüşmüş durumdalar.



Kamuoyunun karşısına çıkarılan pandaların hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin görmesine artık izin veriliyor.



Berlin Hayvanat Bahçesi, ilk olarak 2017 yazında Çin'den 15 yıllık kontratla iki panda getirtti. Hayvanat Bahçesi, iki panda için Çin'e yılda 1 milyon dolar ödüyor.



Gelen pandalardan biri 2019'da iki yavru doğurdu. Meng Meng isimli anne panda, geçen yaz yine ikiz pandalar dünyaya getirdi.



Bu ikizler şimdi halkın ziyaretine açıldı.



Çin ile varılan anlaşma uyarınca başka ülkelerde doğan pandalar 2 ile 4 yaşları arasında üremeleri için Çin'e gönderiliyor.



Pandaların nesli tükenme riski altında. Vahşi doğada sadece bin 800 panda yaşadığı tahmin ediliyor. Hayvanat bahçeleri ve bakım merkezlerinde de 500 panda bulunuyor. Çinli yetkililer, nesli tükenme tehlikesi altında olan pandaları koruma programını özenle yürütüyor.



Çin bugüne kadar 20 ülkeye panda hediye etti.