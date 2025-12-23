İklim aktivisti Greta Thunberg Filistin protestolarında tutuklandı

İsveçli Greata Thunberg, 2018 yılında iklim için okul eylemiyle dikkat çekmişti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşma yapan Greata tüm dünyada tanınır hale geldi.

Reuters'in haberine göre Greata, katıldığı Filistin yanlısı protestoda İngiliz hükümetinin terör örgütü olarak tanımladığı Filistin Eylem örgütüyle bağlantılı mahkumları desteklediğini belirten bir pankart taşıdığı için Terörle Mücadele Yasası kapsamında tutuklandı.

Londra Belediyesi yaptığı açıklamada bir binaya kırmızı boya atan 2 kişinin tutuklandığı belirtildi. Eylemciler ise boya atma eylemi hakkında binayı kullanan şirketin İsrail ile bağlantılı olması nedeniyle eylemin gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir süre sonra olay yerine 22 yaşında bir kadın da geldi. Kendisi, 2000 Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesine aykırı olarak, yasaklı bir örgütü destekleyen pankart sergilediği gerekçesiyle tutuklandı." dedi.