İklim aktivisti Greta Thunberg İsveç'te mahkemeye çıkacak

20 yaşındaki Greta Thunberg, haziran ayında İsveç'in Malmö kentinde, bir grup genç eylemciyle beraber protesto gösterisi düzenlemişti.

Eylemciler, Malmö limanında petrol tankerlerini engellemiş, limanı altı gün boyunca bloke etmişti.

İsveçli savcılar, kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uymayarak gözaltına alınan Greta ve bazı diğer aktivistlerin "polise itaatsizlik" ile suçlandığını açıkladı.. Ünlü iklim aktivistinin 24 Temmuz'da mahkemeye çıkacağı açıklandı.

Greta, eğer suçlu bulunursa 6 aya kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.