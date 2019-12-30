İklim aktivisti Greta Thunberg'in babası endişeli

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj veren baba Svante Thunberg, kızının okulu bırarak çevre eylemlerine katılmasını ilk başta desteklemediğini anlattı. Ancak kızının çevre aktivisti olduktan sonra daha mutlu olduğunu da belirtti.



Baba Svante Thunberg, kızının iklim değişikliği ile mücadelede ön saflarda yer almasını ve bunun için okulu bırakmasını ilk başta desteklemediğini söyledi.



Baba Thunberg, 16 yaşındaki Greta'nın çevre eylemlerine başlamadan 3-4 yıl önce depresyona girdiğini ve yemek yemeyi bıraktığını anlattı. Aile bu nedenle daha çok vakit geçirmeye ve küresel ısınmayla ilgili daha çok tartışmaya başladı.



Baba Thunberg, otizmin bir türü olan Asperger'e 4 yıl önce yakalanan kızının kendisini iklim değişikliğiyle mücadeleye adadıktan sonra çok daha mutlu olduğunu da söyledi.



Baba Thunberg'i tek endişelendirense akvist olmasıyla kızına yöneltilen eleştiriler ve nefret. Greta Thunberg'e sıradan bir çocuk gibi davranmayı sürdürdüklerini belirten baba Thunberg, kızının yakın gelecekte yeniden okula başlayacağını da umuyor.



Thunberg, İsveç'te okulu bırarak gerçekleştirdiği çevre eylemleriyle tüm dünyaya ilham kaynağı olmuştu. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Greta Thunberg Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti.

