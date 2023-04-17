İklim aktivistleri kömür trenini bastı

Sanayi çağı başladığından bu yana dünya zaten yaklaşık 1,1 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda ciddi kesintiler yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek



Rising Tide, "ALP'nin (iktidardaki Avustralya İşçi Partisi) BM uyarılarını dikkate almasını ve tüm yeni kömür projelerini derhal iptal etmesini talep ederek dünyanın en büyük kömür limanına kömürü durdurduk." açıklamasını yaptı.

YAKLAŞIK 50 KİŞİ KATILDI



Rising Tide yaptığı açıklamada, gruptan 20 kişinin kürekle kömürü boşaltmak için trene bindiğini, 30 kişinin ise destek verdiğini söyledi.