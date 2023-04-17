İklim aktivistleri kömür trenini bastı

Avustralya'da bir iklim aktivisti grubu kömür taşıyan bir treni bastı. Protestocular vagonlardan kömür çıkarınca gözaltılar başladı.

İklim aktivistleri kömür trenini bastı

'nın New South Wales eyaletinde protestocular ilginç bir eyleme imza attı. 

Rising Tide grubunun üyeleri kömür limanına doğru giden bir yüklü treni durdurdu. 

Trene tırmanan aktivistler kürekle kömürleri boşaltmaya başladı. Ülkede yeni kömür projelerinin iptalini isteyen grup, sosyal medyada müdahaleye ilişkin görüntüleri paylaştı. 

Avustralya dünyanın en büyük kömür ihracatçısı ve orada büyük ölçüde bölücü bir sorun. Ülkenin yıllık kömür ihracatı 70 milyar doların üzerinde.

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Sanayi çağı başladığından bu yana zaten yaklaşık 1,1 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda ciddi kesintiler yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek

Rising Tide, "ALP'nin (iktidardaki Avustralya İşçi Partisi) BM uyarılarını dikkate almasını ve tüm yeni kömür projelerini derhal iptal etmesini talep ederek dünyanın en büyük kömür limanına kömürü durdurduk." açıklamasını yaptı. 

YAKLAŞIK 50 KİŞİ KATILDI

Rising Tide yaptığı açıklamada, gruptan 20 kişinin kürekle kömürü boşaltmak için trene bindiğini, 30 kişinin ise destek verdiğini söyledi.

İklim aktivistleri kömür trenini bastı - 1

Polis, 47 aktivistin "demiryolu koridoru suçları" ile suçlandığını ve mahkemeye katılım tebligatları yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Ancak ikisi kasten zarar vermekle ve biri güvenlik görevlisine saldırmakla suçlandı.

Avustralya İşçi Partisi hükümeti, ülkenin karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %43 oranında azaltma sözü verdi, ancak yeni fosil yakıt projelerini de dışlamadı.
 
Hedefine ulaşmanın ana yolu olarak "koruma mekanizması" olarak bilinen bir karbon emisyonu ticareti şemasını görüyor.

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