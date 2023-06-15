İklim aktivistlerinden yeni eylem | Stokholm'deki Monet tablosuna boya sürdüler

İklim aktivistleri İsveç'te yeni bir eylem düzenledi.



İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Stockholm Ulusal Müzesi'ne gelen Aterstall Vatmarker ( Sulak Alanları Yeniden Canlandır) adlı çevre grubuna iki aktivist, ünlü Fransız ressam Claude Monet tarafından 1900 yılında yapılan The Artist's Garden at Giverny (Sanatçının Giverny'deki Bahçesi) adlı esere kırmızı boya ile saldırı düzenleyerek ellerini tabloya yapıştırdı.

Polis, sanat eserine düzenlenen saldırının ardından 25 ve 30 yaşlarında olan 2 kadın aktivisti gözaltına aldı.

TABLO İNCELEME ALTINDA

Müze tarafından yapılan açıklamada, tablonun saldırıda hasar görüp görmediğinin henüz bilinmediği aktarılarak, tablonun "müze küratörleri tarafından herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için incelendiği" belirtildi.

Yetkililer, tabloda koruyucu cam bulunduğunu açıkladı.

