İklim değişikliği ABD'yi vurdu: 3,2 milyondan fazla kişi göç etti

İklim değişikliği dünyanın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar, aşırı sıcaklar ve bunlara bağlı olarak sel ve orman yangınlarına neden olurken, milyonlarca insan yaşadığı yerleri ya terk etmek zorunda kalıyor ya da zor koşullarda yaşamak durumunda. İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkeler arasında ABD de yer alıyor.



Nature Communications adlı dergide yayımlanan yeni araştırmada, “İklim Terk Alanları” denilen bölgelere işaret edildi.



Araştırmada, 2000 ila 2020 yılları arasında ABD’de 3,2 milyondan fazla kişinin iklim değişikliğine bağlı sel riski nedeniyle yer değiştirdiği kaydedildi.



2020 nüfus sayımı verileri ve ülke genelindeki sel riski bölgelerinin karşılaştırılması ile yapılan incelemede, 20 yılda doğrudan sellere atfedilen 3,2 milyonun üzerinde net nüfus kaybı yaşandığı tespit edildi.



Araştırmanın yazarlarından Dr. Jeremy Porter, sel riskinin söz konusu bölgelerdeki nüfus üzerindeki etkisine dikkati çekerek, bu durumun o alanlardaki mülk değerlerini, yerleşim yeri kompozisyonunu ve ticari sürdürülebilirliği büyük oranda değiştirdiğine vurgu yaptı.



ABD genelinde 113 milyon kişinin iklim değişikliğine bağlı olarak sel riski altında bulunduğuna işaret edilen araştırmada, gelecek 30 yıl içinde 2,5 milyon insanın daha yer değiştirmesinin beklendiği tahmininde bulunuldu.