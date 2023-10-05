İklim değişikliği Mont Blanc'ı da etkiledi: Avrupa'nın zirvesi 2 metre küçüldü

Küresel ısınma Avrupa'nın en yüksek noktasını da etkiledi. Fransız Alplerindeki Mont Blanc dağı, 2 yılda 2 metre kaybetti.



Dağ, son ölçüme göre şu anda 4 bin 805 metre 59 cm. Dağ 2021'de yapılan ölçümde 4 bin 807 metre 81 cm'ydi.



Kar yağışı ve rüzgar, dağın yüksekliğinde etkili olsa da, uzmanlar 2007'den bu yana zirvedeki buzulların eridiğine işaret ediyor. Bazı uzmanlar bu durumu iklim değişikliğine bağlıyor.



4 bin 750 metrede bulunan meteoroloji istasyonunda 18 Haziran 2022'de sıcaklığın 10 dereceyi aşmasıyla rekor kırılmıştı. Mont Blanc Fransa-İtalya sınırının Fransa tarafında yer alıyor.



Zirvenin 2007'deki yüksekliğiyse 4 bin 810 metre 90 santimetreydi.



Zirvenin yüksekliği okul kitapları ve sözlüklerde 4 bin 807 metre olarak yer alsa da aslında düzenli olarak değişiyor.



Mont Blanc'ın parçası olduğu alpler'de küresel ısınma nedeniyle buz parçalarının hızla eridiğine dikkat çekiliyor.



Hesaplamalara göre en geç 2100 yılında Alplerin zirvesindeki buzul tabakalarının tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.