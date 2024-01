İklim değişikliği Grönland'ı vurdu: Saatte 30 milyon ton buz kaybetti

The New York Times gazetesinin haberine göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı çalışanı ve araştırmacı Chad Greene ve ekibi, 1985'ten 2022'ye kadar çekilen uydu görüntülerine dayanarak harita hazırladı.



Haritada, Grönland'ın neredeyse tamamını kapsayan 200 binden fazla buzul görüntüsü bir araya getirildi.



Bunları inceleyen araştırmacılar, Grönland'ın saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybettiğini belirledi.



Veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğini gösterdi.



Ayrıca Grönland, 1992'den bu yana yaklaşık beş trilyon ton buz kaybetti.



Greene, Grönland'ın neredeyse her bölgesinde aynı anda erime görüldüğünü ve buzulların geri çekildiğini dile getirdi.



Araştırmacılar, eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini belirtti.



Söz konusu erimelerle deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarıldı.



Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 1985'ten bu yana büyüdüğü tespit edildi.



Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.