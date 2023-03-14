İklim krizi hem kuraklığı hem selleri artırıyor

İklim krizinin hem kuraklığı hem selleri artırdığı ortaya çıktı.

CNN’in haberine göre, NASA'da görevli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, giderek daha sık, yaygın ve yoğun yaşanan kuraklık ve sellerin, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, iklim krizi hız kazandıkça bu gibi felaketlerin artacağı belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı Matthew Rodell, 2002'den 2021'e kadar olan 20 yıllık NASA uydu verilerine bakarak dünyadaki suyla ilgili aşırı olayların boyutunu, süresini ve ciddiyetini analiz etti.

Bu kapsamda, yaklaşık yüzde 70'i altı ay veya daha kısa süren ve yaklaşık yüzde 10'u bir yıldan fazla süren 505 aşırı yağış olayı ve 551 aşırı kuraklık olayı incelendi.

ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Bilim insanları, rekor sıcaklık eğiliminin başladığı 2015'ten bu yana bu aşırı olayların yoğunluğunun ve sıklığının arttığını ortaya koydu.

Rodell, "Bunun küresel ısınmayla ilgili olabileceğini düşündük çünkü son 7 yılda en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini biliyoruz. Bu olayların dünya çapındaki sıklığı ile yüksek sıcaklıklar arasında önemli bir korelasyon vardı." dedi.

Çalışmada bu çıkarımın doğruluğundan emin olmak için analizler yaptıklarını belirten Rodell, analizlerin sonucunda iklim krizinin etkilerinin diğer doğal göstergelerden daha güçlü olduğunu bulduklarını söyledi.

Rodell, çalışmanın insanların, küresel sıcaklıktaki her küçük artışın önemli olduğunu ve dünyayı ısıtan kirliliğin yükselişinin dizginlenmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacağını umduğu aktardı.

Araştırmanın ayrıntıları Nature Water dergisinde yayımlandı.