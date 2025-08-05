İklim kriziyle gelen göç: Iraklı çiftçiler çölde hurma yetiştiriyor

Irak'ın güneyindeki su krizi nedeniyle çiftçiler çölde hurma yetiştiriyor.

Irak'ın Şatt el-Arab su yolunda artan tuzluluk, çiftçileri tarım arazilerini terk etmeye ve Basra'nın batısındaki çöl bölgelerine taşınmaya zorluyor. Bu bölgelerde yeraltı suyu daha istikrarlı bir alternatif sunuyor.

Yağışların azlığı ve tekrarlanan kuraklıklarla karşı karşıya kalan Iraklı çiftçiler, yeraltı su kaynaklarına ulaşmak ve sulama sistemlerini sürdürmek için çölde kuyular açıyor.

Irak'ın verimli ovaları bir zamanlar güçlü olan Dicle ve Fırat nehirleri boyunca uzanıyor olsa da bu iki nehrin su seviyeleri önemli ölçüde düşmüş durumda.

168 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Uluslararası göç örgütünün raporuna göre Irak'ta 168 binden fazla kişi, iklim ve çevresel faktörler nedeniyle yerinden edilmiş durumda.

İstihdam, barınma ve hizmetlere erişim, tüm bölgelerde en önemli ihtiyaçlar olarak ortaya çıkıyor.

İklim kaynaklı göçmenlerin çoğu, düzensiz barınma koşullarına bağımlı ve arazi üzerinde ikamet izni bulunmuyor.

Basra, Bağdat ve Diyala gibi bölgelerde gıda ve temel gıda dışı ürünleri temin etme zorlukları önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Haziran tarihli rapora göre geri dönme niyeti ise az. Değerlendirilen bölgelerin yalnızca yüzde 10'unda kilit bilgi kaynakları, göçmenlerin çoğunun geri dönme niyetinde olduğunu bildiriyor. Bölgelerin çoğunda göçmenler kalmayı tercih ediyor veya kararsız kalıyor.