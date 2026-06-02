İklim uzmanından El Nino uyarısı. "Ağustos sonundan önce gelebilir"

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), El Nino koşullarının ağustos ayı sonundan önce gelişmesinin beklendiğini açıkladı. Uzmanlar bu durumun dünyanın birçok bölgesinde aşırı hava olaylarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı meteoroloji kuruluşunun iklim tahmin birimi başkanı Wilfran Moufouma Okia, El Nino’nun şiddetinin henüz net olarak öngörülemediğini ancak orta ile güçlü seviyeler arasında beklendiğini söyledi.

KURAKLIK VE AŞLIRI YAĞIŞ RİSKİ

Okia, tropikal bölgelerde ortaya çıkan El Nino’nun etkilerinin küresel ölçekte hissedildiğini belirterek farklı bölgelerin farklı sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

“El Nino gerçekleştiğinde Batı Afrika, Sahel bölgesi, Güney Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya’da kuraklık beklenir.” diyen Okia, buna karşılık bazı bölgelerde ise yoğun yağışların görülebileceğini ifade etti.

Okia’ya göre özellikle ekvatoral Pasifik bölgesi ile ABD’nin güneydoğusunda yağışların artması bekleniyor.

“HER EL NİNO BENZERSİZDİR”

Meteoroloji Örgütü yetkilisi, El Nino’nun tek başına hareket eden bir sistem olmadığını, diğer hava olaylarıyla etkileşime girerek etkisinin güçlenebileceğini veya zayıflayabileceğini söyledi.

“Genel olarak orta ile güçlü arasında bir El Nino göreceğimizi düşünüyoruz.” diyen Okia, yalnızca şiddete odaklanmanın yanlış olacağı uyarısında bulundu.

“Her El Nino olayı benzersizdir. Zayıf bir El Nino’nun sonuç doğurmayacağı düşünülmemeli. Ülkeye ve koşullara bağlı olarak etkileri güçlü olaylar kadar yıkıcı olabilir.” ifadelerini kullandı.

ÜLKELER EL NİNO İÇİN HAZIRLIKLI MI?

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı tahminleri ülkeler ve ulusal meteoroloji kurumlarıyla paylaştığı ancak yerel düzeyde ayrıntılı hazırlıkların ülkelerin sorumluluğunda olduğu belirtiliyor.

DMÖ modellerinin altı aya kadar tahmin yapabildiğini belirten Okia, ülkelerin bu süreyi hazırlık için kullanmasını umduklarını ifade etti. Ancak bazı durumlarda sonuçların ülkelerin müdahale kapasitesini aşabildiğini söyleyen Okia, 2023-2024 El Nino dönemini örnek gösterdi.

O dönemde Panama’daki yağış azalmasının kanal operasyonlarını etkilediğini hatırlatan Okia, bunun küresel ekonomi üzerinde zincirleme sonuçlar yarattığını söyledi.