İklim vizesine rekor başvuru: Bir ülkenin üçte biri Avustralya'da yaşamak istiyor

Pasifik bölgesindeki ada ülkelerinden Tuvalu’nun nüfusunun yaklaşık üçte birinin Avustralya’dan iklim vizesi almak için talepte bulunduğu belirtildi.



France 24 haber sitesinin haberine göre, AFP haber ajansı tarafından elde edilen resmi veriler, Tuvalu’da yaşayanların yaklaşık üçte birinin, yükselen deniz sularının tehdit ettiği adadan ayrılıp Avustralya’da yaşamak için iklim vizesi almak istediğini ortaya koydu.



280 VİZE İÇİN 3 BİNDEN FAZLA BAŞVURU



Avustralya, geçen yıl yapılan bir iklim ve göç anlaşması kapsamında her yıl 280 Tuvalı vatandaşına vize veriyor. Bunun “dünyanın herhangi bir yerinde türünün ilk örneği olan bir anlaşma” olduğu ifade ediliyor.



Resmi veriler ise 3 binden fazla Tuvalu vatandaşının vize almak istediğini gösterdi. Bu, Tuvalu’nun nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor.



Bilim insanlarının tahminlerine göre, iklim krizinin en çok tehdit ettiği yerlerden biri olan Tuvalu’nun 80 sene içinde yaşanamayacak bir duruma gelmesi bekleniyor. Tuvalu’daki dokuz mercan adasından ikisi halihazırda büyük ölçüde sular altında kalmış durumda.



Avustralya Dışişleri Bakanlığı’ndan AFP’ye yapılan açıklamada, Avustralya’nın iklim değişikliğinin özellikle Pasifik bölgesindeki insanların yaşam koşulları, güvenliği ve iyilik hali üzerindeki yıkıcı etkilerinin farkında olduğu belirtildi.



Avustralya ve Tuvalu, söz konusu anlaşmayı 2024 yılında imzalamıştı. İklim vizesine kapı aralayan bu iklim ve göç anlaşması, aynı zamanda Çin’in bölgede artan nüfuzunu kırma amacı taşıyordu.



BEYİN GÖÇÜ VE EGEMENLİK ENDİŞELERİ



İmzalanan anlaşma, Tuvalu’daki yetişkinler için yeni bir kategori açılmasını öngörüyordu. Resmi verilere göre, başvuruların açıldığı ilk dört gün içinde 3 bin 125 Tuvalu vatandaşı vize verilmesi için uygulanacak rastgele çekilişe katıldı.



2022 yılına ait nüfus sayım verilerine göre, Tuvalu’da 10 bin 643 kişi yaşıyor. Vize başvurusu için 16 ABD doları talep edilirken, çekilişin 18 Temmuz'da kapanacağı bilgisi verildi. Avustralya Dışişleri Bakanlığı da Tuvalu vatandaşlarına aynı zamanda Avustralya’da yaşama, çalışma ve eğitim görme seçeneğinin sunulacağını bildirdi.



Öte yandan, bu durum, Tuvalu gibi ülkelerde beyin göçü ve kalifiye eleman eksikliği yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Sydney Üniversitesi’nden coğrafya uzmanı John Connell, işçilerin uzun vadeli olarak ülkeden ayrılmasının Tuvalu’nun geleceğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.



Bunun yanı sıra, imzalanan anlaşmanın Tuvalu’nun başka ülkelerle imzaladığı diğer savunma anlaşmalarında Avustralya’nın söz sahibi olması anlamına geldiğinden bu da Tuvalu’nun egemenliği konusunda endişeleri beraberinde getirdi.

