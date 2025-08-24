İkonik oyuncak mağazasında patlama: 1 kişi öldü

Moskova'da, içinde restoranların da bulunduğu "Detsky Mir" oyuncak dükkanında gaz tüpü patladı.

İkonik oyuncak mağazasında patlama: 1 kişi öldü

Moskova'daki ikonik mağazasında gaz tüpünün patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

RIA haber ajansının acil servislerden aktardığına göre çoğu Moskovalının "Detsky Mir" olarak bildiği Merkez Çocuk Mağazası'nda meydana geldi.

Mağaza, Sovyet dönemi KGB'sinin halefi olan Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile aynı meydanda yer alıyor.

Rus haber ajanslarına göre aynı zamanda çok sayıda restoran ve mağazaya da ev sahipliği yapan oyuncak mağazasının binası tahliye edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...