İktidar partisine yolsuzluk iddiası: El Salvador güvenlik danışmanı gözaltında öldü

El Salvador'un eski güvenlik danışmanı Alejandro Muyshondt iktidar partisi üyelerinden birini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı için tutuklanmıştı.
Eski ulusal güvenlik danışmanının belirsiz koşullarda gözaltındayken öldüğü bildirildi.
Alejandro Muyshondt, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin sosyal medyada yayınladığı "belgelerin gazetecilere ve eski solcu Devlet Başkanı Mauricio Funes'e sızdırılması" suçları da dahil olmak üzere işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle geçen Ağustos ayında tutuklandı.
Muyshondt'un ailesi, savcılığın kendilerine onun çarşamba günü felç geçirdikten sonra sevk edildiği devlet hastanesinde öldüğünü söylediğini açıkladı.
İŞKENCE GÖRMÜŞ OLABİLİR
Yerel medyada yayınlanan belgelere göre, ön raporda onun akciğerlerde sıvı birikmesi anlamına gelen akciğer ödeminden öldüğü belirlendi.
İnsan hakları grupları tutuklamalar sonucunda yüzlerce ölüm ve gözaltında işkenceye ilişkin endişelerini dile getirdi.
İnsan hakları grubu Cristosal, Reuters'e yaptığı açıklamada çete baskısının başlamasından bu yana geçen iki yılda bildirilen 218 ölümden 36'sının akciğer ödemine atfedildiğini söyledi.
Ne savcılık ne de El Salvador hükümeti yorum taleplerine yanıt vermedi.
ESKİ BAŞKANIN KAÇMASINA YARDIM ETMEKLE SUÇLANDI
Muyshondt'un 2023'teki tutuklanmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada yayınladığı bir gönderide Bukele, güvenlik danışmanının eski başkan Funes'in Nikaragua'ya kaçmasına yardım ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.
Savcılar Funes'i vergi kaçakçılığı, yasadışı ortaklık ve 2012'de müzakere edilen çete ateşkesi kapsamındaki görevlerini yerine getirmemekle suçluyor. Funes, çetelerle pazarlık yaptığını reddediyor.
Bukele, Muyshondt'un kendisine açılacak bir soruşturmayı önlemek için Yeni Fikirler Kongre Üyesi Erick Garcia aleyhindeki kanıtları sızdırdığını söyledi.
BUKELE YENİDEN SEÇİLDİKTEN SONRA ÖLDÜ
Muyshondt, başkent San Salvador'un eski belediye başkanı Ernesto Muyshondt'un kuzeniydi.
Ernesto Muyshondt şu anda bir psikiyatri kliniğinde tutuluyor ve seçimde sahtekarlık, görev ihlali ve çete bağlantıları iddiaları nedeniyle yasal süreçle karşı karşıya.
Muyshondt'un ölümü, çetelere yönelik baskısıyla popülerlik kazanan ve 76 binden fazla El Salvadorlu'nun yasal süreç olmaksızın toplu olarak tutuklanmasına neden olan Bukele'nin ezici bir çoğunlukla yeniden seçilmesinden günler sonra gerçekleşti.
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