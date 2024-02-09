İktidar partisine yolsuzluk suçlaması: El Salvador güvenlik danışmanı gözaltında öldü

İŞKENCE GÖRMÜŞ OLABİLİR



Yerel medyada yayınlanan belgelere göre, ön raporda onun akciğerlerde sıvı birikmesi anlamına gelen akciğer ödeminden öldüğü belirlendi.



İnsan hakları grupları tutuklamalar sonucunda yüzlerce ölüm ve gözaltında işkenceye ilişkin endişelerini dile getirdi.



İnsan hakları grubu Cristosal, Reuters'e yaptığı açıklamada çete baskısının başlamasından bu yana geçen iki yılda bildirilen 218 ölümden 36'sının akciğer ödemine atfedildiğini söyledi.



Ne savcılık ne de El Salvador hükümeti yorum taleplerine yanıt vermedi.



ESKİ BAŞKANIN KAÇMASINA YARDIM ETMEKLE SUÇLANDI



Muyshondt'un 2023'teki tutuklanmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada yayınladığı bir gönderide Bukele, güvenlik danışmanının eski başkan Funes'in Nikaragua'ya kaçmasına yardım ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.



Savcılar Funes'i vergi kaçakçılığı, yasadışı ortaklık ve 2012'de müzakere edilen çete ateşkesi kapsamındaki görevlerini yerine getirmemekle suçluyor. Funes, çetelerle pazarlık yaptığını reddediyor.



Bukele, Muyshondt'un kendisine açılacak bir soruşturmayı önlemek için Yeni Fikirler Kongre Üyesi Erick Garcia aleyhindeki kanıtları sızdırdığını söyledi.