İktidar partisinin ofisleri ateşe verildi: Sırbistan yangın yeri

Sırbistan'da, 5 gündür devam eden protestolarda, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) ofisleri ateşe verildi.

Valjevo'da polisin, maskeli bir grubun, boş olan SNS binalarına saldırarak ateşe vermesinin ardından protestoculara şok bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. BBC'nin aktardığına göre protestocular iktidardaki SNS'nin koalisyon ortağı olan Sırp Radikal Partisi'nin genel merkezinin camlarını da kırdı.

Başkent Belgrad ve Novi Sad'daki polis şiddetine ilişkin iddiaları Sırbistan İçişleri Bakanlığı reddetti.

Protestolar, Rusya'nın SNS'nin lideri olan Moskova yanlısı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceğini açıklamasının ardından başladı. Ancak Sırbistan'da son bir yıldır devam eden eylemleri tetikleyen olay geçen yıl kasım ayında Novi Sad'da bir tren istasyonunun çökmesi ve 8 kişinin ölmesi olmuştu.

Sırplar, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Vucic'in 12 yıllık iktidarının sona ermesini talep ediyor.

"ZORBALARI CEZALANDIRACAĞIZ"

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, önceki gün yaptığı açıklamada, Sırbistan'da polisin orantısız güç kullanımı konusunda endişelerini dile getirerek, yetkilileri keyfi tutuklamaları sonlandırmaya ve durumu yatıştırmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Vucic ise dünkü çatışmalara Instagram'da yanıt vererek, “Şiddet tam bir zayıflığın ifadesidir” yazdı ve “zorbaları cezalandıracaklarını” söyledi.

