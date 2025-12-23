İletişim Başkanı Duran'dan İsrail açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin politikaları hakkında açıklamada bulundu.

Duran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İsrailli liderlerin, bölgede başkalarının emperyalist emellerinden söz etmesi ironiktir. Zira kendileri tarihin en kötü soykırımlarından birini henüz işlemiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uzun süredir bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye’nin gücü ile etkisine yönelik yıllardır süren histerileri ise ancak komik olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, istikrarın ve barışın kaynağı olmuştur." denildi.

Netanyahu hükümetinin bölgeye kan ve gözyaşı getirdiği vurgulanırken, "İsrail hükümeti, Filistin ve Suriye’de hâlâ bir işgalci güç olmasına rağmen, toprak emellerini ulusal güvenlik gerekleri kisvesi altında gizlemeye çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

“NETANYAHU YÖNETİMİ İSRAİL HALKI İÇİN DE FELAKET OLMUŞTUR”

Açıklamada, "İsrail, son iki yılda Orta Doğu’da yaklaşık yedi ülkeye saldırmıştır. Netanyahu yönetimi yalnızca bölge için değil, İsrail halkı için de bir felaket olmuştur. Şimdi aynı yönetim, kendi suçlarından dikkati uzaklaştırmak için ülkemizi hedef almaktadır." denildi.

Açıklamanın sonunda, "Türkiye olarak barış ve istikrar isteyen herkesin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İsrail Başbakanı’nın bu tür ucuz saldırıları ve gülünç açıklamaları, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz desteği asla engelleyemez. Barışı yok etmeye çalışanlara rağmen barış mutlaka galip gelecektir!"