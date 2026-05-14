İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail 'e kınama geldi. Açıklama yapan Duran, “İsrail yönetiminden bir bakanın, fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa ’ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, "Mescid-i Aksa’yı hedef alan bu provokatif girişimler; kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır." diye konuştu.

Kudüs’ün hukuki ve tarihi statüsü ile Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayan anlayışların kabul edilemeyeceğini söyleyen Duran, “Uluslararası toplum, süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı; etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı da İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını 14 Mayıs sabahı kınamıştı .