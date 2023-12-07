İlk kez bir Türk Bosna Hersek adına Panama’ya diplomat olarak atandı

Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanı Diomedes Carles'e güven mektubunu sunduktan sonra konuşan Kol, "Bu atama benim için büyük bir onur ve sorumluluk.

Bosna-Hersek ile Panama arasında ekonomik, kültürel ve spor alanlarında iş birliğini artırmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım.

İki ülke arasındaki bu diplomatik köprü, yeni ticaret alanları ve yatırım fırsatlarına olanak tanıyacak. Aynı zamanda, Türkiye'nin bu tür diplomatik görevlerde yer alması, ülkemizin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.



Kol, atamasının hem Bosna-Hersek ve Panama hem de Türkiye açısından önemine vurgu yaparak, "İki ülke arasındaki bu diplomatik adım, sadece ekonomik ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel bağları da derinleştirecektir. Bu süreçte her iki ülkenin de kazançlı çıkacağına inanıyorum. Ayrıca, Türk iş dünyasının uluslararası alanda daha fazla etkin olması adına da bir örnek teşkil etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.