İlk kez görüntülendi! Dev piton kendinden büyük yılanı yuttu

Bangladeş'te yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir Burma pitonu, kendisinden çok daha büyük bir yılanı yuttu. Bilim insanları, yaban hayatı çiftliğinde her iki yılan için de daha iyi yiyecek seçeneklerinin bulunması nedeniyle bu davranış karşısında şaşkınlığa düştü. Nadir görülen olayın büyük ihtimalle iki yılan arasındaki bir alan kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü.

İlk kez görüntülendi! Dev piton kendinden büyük yılanı yuttu

Bangladeş'teki bilim insanları, dünyanın en büyük iki yılan türü arasında daha önce görülmemiş bir olayı belgeledi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir Burma pitonu, bir ağlı pitonu canlı canlı yuttu.

Çitagong'daki Akiz Yaban Hayatı Çiftliği'ndeki yaban hayatı araştırmacıları, Burma pitonunun diğer yılana sıkıca sarıldığını ve onu kuyruğundan yuttuğunu tespit etti.

İKİ SAAT İÇİNDE YUTTU

Geçtiğimiz günlerde Reptiles and Amphibians dergisinde yayımlanan bir rapora göre, pitonun avını tamamen mideye indirmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Bilim insanları, ağsı pitonun kendini savunmak için Burma pitonunu sıkıştırmaya çalıştığını aktardı.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Araştırmacılar, yaban hayatı çiftliğinde her iki yılan için de daha iyi yiyecek seçeneklerinin bulunması nedeniyle bu davranış karşısında şaşkınlığa düştü.

Bir pitonun diğerini yemesine toprak anlaşmazlığının yol açmış olabileceğinden şüpheleniyorlar.

NESLİ TÜKENEN HAYVANLARIN KIRMIZI LİSTESİ

Bangladeş'te bulunan tek piton türleri Birmanya pitonu ve ağlı pitondur ve her ikisi de Birleşmiş Milletler'in tehlike altındaki türler için hazırladığı Kırmızı Listesi'nde yer almaktadır.

Burma pitonu yaklaşık 5 metreye kadar uzayabiliyor ve Bangladeş'te görülüyor.

Dünyanın en uzun pitonu olan ağlı pitonsa yaklaşık 7 metreye kadar uzayabiliyor ve doğudaki Çitagong bölgelerinde görülebiliyor.

NADİR OLAY NEDEN YAŞANDI?

Bilim insanları, Akiz Yaban Hayatı Çiftliği'nde yaşayan tavukları saydıklarında, hiçbirinin yılanlar tarafından yenmediğini tespit etti.

Bu gözlemlere dayanarak, nadir görülen olayın büyük ihtimalle bir alan kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Fiyatlar tartışma yarattı: "Satılık okul" ilanları artışta

DÜNYA HABERLERİ

Putin'den Kursk açıklaması: "Başarısız olacağına eminim”

Putin'den Kursk açıklaması: "Başarısız olacağına eminim”

Gazze'de çocuk felci alarmı: Bir günde 87 bin çocuk aşılandı

Gazze'de çocuk felci alarmı: Bir günde 87 bin çocuk aşılandı

Hükümet içinden Netanyahu itirafı: "Sokaklar yanmadan ateşkes yok"

Hükümet içinden Netanyahu itirafı: "Sokaklar yanmadan ateşkes yok"

Dünyanın en güçlü adamı üzerine araştırma: Bilim dünyası şaşkına döndü!

Dünyanın en güçlü adamı üzerine araştırma: Bilim dünyası şaşkına döndü!

Gazze'de can kaybı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 786'ya yükseldi

Gazze'de can kaybı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 786'ya yükseldi

Japonya'da akıllara durgunluk veren olay: Terastan atladı yayanın üzerine düştü

Japonya'da akıllara durgunluk veren olay: Terastan atladı yayanın üzerine düştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...