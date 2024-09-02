İlk kez görüntülendi! Dev piton kendinden büyük yılanı yuttu

Bangladeş'teki bilim insanları, dünyanın en büyük iki yılan türü arasında daha önce görülmemiş bir olayı belgeledi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir Burma pitonu, bir ağlı pitonu canlı canlı yuttu.



Çitagong'daki Akiz Yaban Hayatı Çiftliği'ndeki yaban hayatı araştırmacıları, Burma pitonunun diğer yılana sıkıca sarıldığını ve onu kuyruğundan yuttuğunu tespit etti.

İKİ SAAT İÇİNDE YUTTU



Geçtiğimiz günlerde Reptiles and Amphibians dergisinde yayımlanan bir rapora göre, pitonun avını tamamen mideye indirmesi yaklaşık iki saat sürdü.



Bilim insanları, ağsı pitonun kendini savunmak için Burma pitonunu sıkıştırmaya çalıştığını aktardı.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ



Araştırmacılar, yaban hayatı çiftliğinde her iki yılan için de daha iyi yiyecek seçeneklerinin bulunması nedeniyle bu davranış karşısında şaşkınlığa düştü.



Bir pitonun diğerini yemesine toprak anlaşmazlığının yol açmış olabileceğinden şüpheleniyorlar.

NESLİ TÜKENEN HAYVANLARIN KIRMIZI LİSTESİ



Bangladeş'te bulunan tek piton türleri Birmanya pitonu ve ağlı pitondur ve her ikisi de Birleşmiş Milletler'in tehlike altındaki türler için hazırladığı Kırmızı Listesi'nde yer almaktadır.



Burma pitonu yaklaşık 5 metreye kadar uzayabiliyor ve Bangladeş'te görülüyor.



Dünyanın en uzun pitonu olan ağlı pitonsa yaklaşık 7 metreye kadar uzayabiliyor ve doğudaki Çitagong bölgelerinde görülebiliyor.

NADİR OLAY NEDEN YAŞANDI?



Bilim insanları, Akiz Yaban Hayatı Çiftliği'nde yaşayan tavukları saydıklarında, hiçbirinin yılanlar tarafından yenmediğini tespit etti.



Bu gözlemlere dayanarak, nadir görülen olayın büyük ihtimalle bir alan kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü.