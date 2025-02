Teksas'ta ilk ölüm gerçekleşti: Aşısız çocuk kızamıktan hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde kızamık salgınından ilk ölüm vakaları kayıtlara geçti. İki kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin kızamık aşısı yapılmamış çocuk olduğu açıklandı.



Hayatını kaybeden çocuğun kaç yaşında olduğu belirtilmedi. Teksas'ta 9 farklı bölgede görülen kızamık salgınında vaka sayısının 124'e yükseldiği bildirildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre vaka sayısı 1 hafta içinde 5 kat arttı. İstatistiklere göre kızamık vakalarının büyük çoğunluğunu 18 yaşından küçükler oluşturuyor.



Kızamık vakalarının genellikle ölümle sonuçlanmadığı belirtiliyor. Ancak her yıl dünya genelinde 100 binden fazla kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor.



Bu yüzden Teksas'taki salgın sırasında her an yeni bir ölümün gerçekleşebileceği uyarısı yapılıyor.