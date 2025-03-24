İlk siyahi Cumhuriyetçi kadın hayatını kaybetti

ABD'de Kongre'de ilk siyahi Cumhuriyetçi kadın olan Mia Love, beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.



Beyin kanserinin agresif bir türüyle mücadele eden Eski Utah Kongre Üyesi Mia Love'ın (49) hayatını kaybettiği blidirildi. Love’ın ailesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mia'nın hayatlarımız üzerindeki derin etkisi için taşan minnettar kalplerimizle, bugün huzur içinde hayata veda ettiğini bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Utah Valisi Spencer Cox, Love'ın ölümüyle ilgili paylaşımında onu ‘gerçek bir öncü ve vizyon sahibi bir lider’ olarak nitelendirdi. Cox, “Sevgili dostumuz Mia Love'ın vefatıyla kalbimiz kırık. Gerçek bir öncü ve vizyon sahibi lider olan Mia, cesareti, zarafeti ve Amerikan rüyasına olan sarsılmaz inancıyla Utahlılara ilham verdi. Mirası eyaletimizde kalıcı ve olumlu bir etki bıraktı. Onu çok özleyeceğiz” dedi.



Mia Love, 2015'te Utah'ı Kongre'de temsil eden ilk siyahi kadın oldu. 2018'de eski Salt Lake City Belediye Başkanı Ben McAdams'a yaklaşık 700 oyla koltuğunu kaybetmeden önce iki dönem görev yaptı. Bu yenilginin ardından Love, CNN'de yorumcu oldu. Temsilciler Meclisi'ndeki görevi sırasında Love, banliyö Salt Lake City'yi temsil etti.