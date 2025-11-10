İlk Suriye lideri oldu: Ahmed Şara Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da beklenen görüşmesi başladı, Görüşme basına kapalı yapılıyor.



Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya’da düzenlenen “COP30” İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD’nin başkenti Washington D.C’ye geçti. Şara, ABD Başkanı Donald Turm’la Beyaz Saray’da bir araya geldi. Ahmed Şara, Beyaz Saray’a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı oldu.



Basına kapalı yapılan görüşmede Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de eşlik ediyor.



Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığını ele alması bekleniyor.



Trump ile Şara daha önce ilk kez 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yüz yüze görüşmüştü.