İlk Türk astronot Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

YEDİ POTANSİYEL İNİŞ NOKTASI BELİRLENDİ



Şirket, Dragon uzay aracının ISS'ten ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.



Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.



Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

YOLCULUK UZAYABİLİR!



Dönüş yolculuğunda beklenmedik bir hava muhalefetina karşı B planı hazırlandı. Hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

