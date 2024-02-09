İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya döndü. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı. Gezeravcı'nın bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu 'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası  İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından Axiom-3 ekibi 'ya iniş yaptı.

SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştiridiğini belirtti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - 1

FLORİDA AÇIKLARINA İNDİ

Dragon kapsülü atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte Florida açıklarına yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. 

Kapsüle en yakın geminin 3 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yarım saat içerisinde astronotlara ulaşacakları öğrenildi.

1 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - 2

GERİ DÖNÜŞ ÜÇ KERE ERTELENDİ

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.

TARİHİ YOLCULUK 19 OCAK'TA BAŞLADI

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - 3

VİDEO: ALPER GEZERAVCI'NIN KAPSÜLDEN ÇIKIŞ ANI

Alper Gezeravcı'dan bitki deneyleri hakkında açıklama

Alper Gezeravcı'dan bitki deneyleri hakkında açıklama

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