İlk yardım tırları Gazze'de

İsrail ablukası altında açlıktan ölmeye başlayan Gazzelilere ilk yardımlar ulaşmaya başladı.



Aylar sonra ilk kez Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklarla havadan tonlarca yardım malzemesi Gazze'ye bırakıldı.



"TAKTİKSEL ARA"

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına taktiksel ara verdiğini duyurdu



Yapılan açıklamaya göre her gün sabah 10 ile akşam 20 saatleri arasında insani yardımların yapılabilmesi için askeri operasyonlar duracak.



Taktiksel ara El Mavasi, Der Bela, ve Gazze kentinde ikinci bir duyuruya kadar etkili olacak.



"İNSANİ KORİDOR"

Bölgeye yardımların ulaşması içinse insani koridorlar açılacak.



İsrail ordusu insani koridorların sabah 6'dan akşam 23'e kadar açık olacağını duyurdu.



Bu süre zarfında Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım örgütlerine ait yardım taşıyan konvoylar, Gazze Şeridi'ne girerek yardımları dağıtacak.



İSRAİL YİNE SALDIRDI

İsrail ordusunun Gazze'deki taktiksel ara açıklamasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarda onlarca kişi daha yaşamını yitirdi



İsrail ordusu havadan paraşütle Gazze'ye atılan yardımlara ait görüntü de servis etti.



Ancak atılan yardımların bir kısmının Gazzelilerin çadırlarının üstüne düştüğü ve yaralananlar olduğu belirtildi.



HAMAS'TAN TEPKİ



Hamas, İsrail'in havadan yardım ve insani koridorlar açma adımlarının "işgali aklamaya yönelik aldatıcı bir taktik" olduğu kaydedildi.



Bunların uluslararası toplumun gözünü boyamaya yönelik olduğu belirtildi.



Hamas “Gıda ve ilaçların Gazze’ye ulaşması bir lütuf değil, felaketi durdurmak için gerekli olan doğal bir hak ve acil bir ihtiyaçtır,” ifadelerini kullandı



Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise İsrail'in ilan ettiği taktiksel aralar sırasında Filistinlilere gıda ulaştırma çabalarının artırılacağını söyledi.

