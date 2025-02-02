İlk yurt dışı ziyareti: Suriye lideri Şara, Suudi Arabistan'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurtdışı seyahatini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Batı medyasına göre bu, Şam'ın bölgedeki başlıca müttefiki İran'dan uzaklaştığının sinyali.

Şara, hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani ile birlikte bugün Riyad'a gitti.



İkili, Riyad Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdülrahman tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan, Suriye'deki 2011 Arap Baharı protestolarının kanlı bir baskıya dönüşmesinin ardından eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışan muhalif gruplara para akıtan Arap ülkeleri arasında yer almıştı.

