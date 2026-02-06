İlk yüz yüze temas. ABD ve İran, Umman’da masaya oturdu

ABD ile İran, uzun süredir belirsizliği süren diplomatik temaslar kapsamında Umman’da görüşmelere başladı.

Tarafların, İran’ın nükleer programı başta olmak üzere kritik başlıkları ele alması bekleniyor.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Görüşmeler, ABD’nin Haziran ayında İsrail’le birlikte İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılara katılmasından bu yana iki ülke arasında yapılan ilk temas olma özelliğini taşıyor.

Toplantı, yer, zaman ve format konusundaki belirsizliğin ardından çarşamba gecesi her iki taraf tarafından da doğrulandı.

Müzakerelere ABD adına Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, İran adına ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor.

İRAN'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ NET MESAJ

İran, görüşmeler öncesinde diplomasiyi önceleyen mesajlar verdi. Dışişleri Bakanı Arakçi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran’ın görüşmelere “açık gözlerle ve geçmişin hafızasıyla” girdiğini belirtti.

Arakçi, taahhütlerin yerine getirilmesi, eşitlik ve karşılıklı saygının kalıcı bir anlaşmanın temelini oluşturduğunu vurguladı.

"SIFIR NÜKLEER KAPASİTE" HEDEFİ

ABD tarafı ise müzakerelerde İran için “sıfır nükleer kapasite” seçeneğini masaya getirmeyi hedefliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın diplomasi dışında da “çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu” söyledi.

Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’ın müzakere ettiğini belirterek, “Bizi vurmak istemiyorlar, oraya büyük bir filo gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, bölgeye sevk edilen uçak gemisi grubunu daha önce defalarca “armada” olarak tanımlamıştı.

ASKERİ SEÇENEK HALA MASADA MI?

Trump’ın son dönemdeki söylemi, protestolara yönelik baskılar nedeniyle Tahran’a yönelik askeri tehditlerden nükleer programın sınırlandırılmasına odaklanmış durumda.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın askeri seçeneği tamamen dışlamadığını ancak önceliğin askeri olmayan yollar olduğunu söyledi.

ABD’nin askeri baskısı sürerken, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin liderliğindeki bir deniz gücü bölgeye konuşlandırıldı. İran ise olası bir saldırı halinde ABD üslerini hedef alacağını yineledi.