İlk aşamanın son takası: Hamas, serbest bırakılacak isimleri açıkladı

Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılacak son 6 İsrailli rehinenin ismini açıkladı.



Serbest bırakılacak esirlerin isimleri Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak belirtildi.

HAMAS İKİNCİ AŞAMAYA HAZIR



Geçtiğimiz günlerde, cumartesi yapılacak esir takasının yedinci turunda planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağı duyurulmuştu.



Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını da uygulamaya hazır olduğu belirtilmişti.