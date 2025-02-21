İlk aşamanın son takası: Hamas, serbest bırakılacak isimleri açıkladı
Hamas, cumartesi günü serbest bırakılacak 6 İsrailli rehinenin ismini duyurdu. Filistinli grup, esir takasının yedinci turunda 3 yerine 6 İsrailli esiri sağ olarak serbest bırakmayı kabul ettiğini açıklamıştı.
Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılacak son 6 İsrailli rehinenin ismini açıkladı.
Serbest bırakılacak esirlerin isimleri Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak belirtildi.
HAMAS İKİNCİ AŞAMAYA HAZIR
Geçtiğimiz günlerde, cumartesi yapılacak esir takasının yedinci turunda planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağı duyurulmuştu.
Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasını da uygulamaya hazır olduğu belirtilmişti.
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