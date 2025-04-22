İlklerin Papası: Kapıcılıktan Vatikan'a, Francis'in tabuları yıkan hayatı
Katolik Kilisesi'ni geleneksel ahlaki öğretilerden ziyade sosyal ve ekonomik adaleti teşvik etmek için çalışan, savaş karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Papa Francis, geride dikkat çekici bir hayat hikayesi bıraktı. (Haber: Derya Doğan)
Hastalığı nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden Jorge Mario Bergoglio, ilklerin papasıydı. Amerika kıtasından gelen ilk papa, Cizvit tarikatından gelen ilk papa ve Francis adını alan ilk papaydı.
Yaklaşık 6 yüzyıl sonra, selefi istifa ettikten sonra papa olan ilk kişiydi. Francis ayrıca kraliyet kıyafetlerini reddederek, kompakt arabalara binerek ve haber konferanslarında dobra yorumlarıyla manşetlere çıkarak papalığa daha az resmi ve daha cana yakın bir imaj kazandırdı.
BARLARDA KAPICILIK YAPTI
İtalyan göçmeni bir baba ile İtalyan kökenli Arjantinli bir kadının beş çocuğundan ilki olarak 17 Aralık 1936'da Buenos Aires'te doğdu. Kimya ağırlıklı bir meslek lisesinde okudu. Ara sıra yerel barlarda kapıcı olarak çalıştı ve burada usta bir tango dansçısı olarak tanındı.
17'nci yaş gününden hemen sonra bir kiliseye girip günahlarını itiraf etme isteği duydu. Daha sonra rahip olmaya karar verdiğinde, annesi ona karşı çıktı ve tıp kariyeri yapmasını umduğunu söyledi. Ona “ruhun tıbbı” üzerine çalışacağını söyledi.
Sosyal adaleti vurgulayan bir tarikat olan Cizvitlere katıldıktan sonra, geleceğin papası Japonya'da misyonerlik yapmak için gönüllü oldu, ancak daha sonra söylediğine göre, 20 yaşında sağ akciğerinin bir kısmını zatürreeden kaybettiği için geri çevrildi. 1969'da rahip olarak atandı ve dört yıl sonra, 36 gibi olağanüstü genç bir yaşta Arjantin Cizvitlerinin il başkanı ya da lideri seçildi.
"KİRLİ SAVAŞ"LA SUÇLANDI, SÜRGÜN EDİLDİ
Seçildiği dönemde, Arjantin diktatörlüğünün orada yaşadığı dönemde işlediği insan hakları ihlalleri konusunda sessiz kalıp kalmadığı sorusuyla da karşı karşıya kalmıştı.
Eleştirmenler, kariyerinin başlarında, 1976-1983 yılları arasındaki "kirli savaş" sırasında cuntaya karşı çıkan rahipleri korumadığını ve askeri yönetim sırasında kilisenin suç ortaklığı hakkında çok az şey söylediğini iddia ettiler.
Vatikan ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Papa'nın kendisi ise siciline yönelik eleştirileri kabul ederek hızlı karar alma eğilimine işaret etti. Otoriter tavrından sorumlu tuttuğu Cizvit tarikatı içinde düşmanlar edindikten sonra, başkent Buenos Aires'ten 400 milden fazla uzaklıktaki Córdoba şehrine nakledildi ve burada iki yıl geçirdi. Daha sonra bu dönemi “büyük bir iç kriz” olarak tanımladı.
Sürgünü, 1992 yılında arkadaşı Kardinal Antonio Quarracino'nun Papa 2. John Paul'u kendisini Buenos Aires'in yardımcı piskoposlarından biri olarak atamaya ikna etmesiyle sona erdi. Kardinal 1998'in başlarında öldüğünde Bergoglio onun yerine kentteki Katoliklerin lideri oldu ve 2001'de kardinalliğe yükseldi.
KENDİ YEMEĞİNİ PİŞİRİYORDU, OTOBÜSE BİNİYORDU
Sonraki yıllarda Bergoglio, mütevazı bir yaşam sürmesi ve Buenos Aires'in genişleyen gecekondu mahallelerine hizmet etmesiyle tanındı. Başpiskoposluk sarayını reddederek kendi yemeklerini pişirdiği ve şoförlü bir araba yerine otobüs ve metroya bindiği basit bir daire tercih etti.
John Paul 2005 yılında öldüğünde, Bergoglio onun yerine geçecek önde gelen liberal aday olarak ortaya çıktı. John Paul, 1960'larda kilisenin modern dünya ile ilişkilerini yeniden dengelemeyi amaçlayan İkinci Vatikan Konsili'nin ardından gelen ilerici ivmenin çoğunu tersine çevirmişti. Ancak konklav bunun yerine bir önceki papanın muhafazakâr çizgisini sürdüren Benedict'i seçti. Ardından Şubat 2013'te Benedict, yaşlılığın getirdiği güçsüzlüğü öne sürerek istifa ederek kiliseyi şok etti.
O sırada 76 yaşında olan Bergoglio, olası halefler listesinde pek yer almıyordu. Yine de liberal kardinallerden oluşan küçük bir grup onun adaylığı için sessizce lobi yaptı. Kardinal ayrıca oylamadan kısa bir süre önce yaptığı bir konuşmada kilisenin kendisine daha az odaklanması ve enerjisini daha geniş bir dünyayı müjdelemeye yöneltmesi gerektiğini söyleyerek meslektaşlarını etkiledi. Birçok gözlemci bunu, Benedict'in Batı'daki kilisenin inançlı bir çekirdeğe doğru küçüldüğü yönündeki öngörüsüne üstü kapalı bir cevap olarak algıladı.
Kardinaller 13 Mart'taki beşinci oylamada Bergoglio'yu Aziz Petrus'un 265. halefi olarak seçti. Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıktığında, diğer papaların giydiği resmi pelerin olmadan durdu ve kendisini kutsamalarını istemeden önce aşağıdaki kalabalığı basit bir “iyi akşamlar” ile selamladı.
"YOKSULLAR İÇİN YOKSUL KİLİSE"
Takip eden günlerde Francis'in farklı bir papa olacağı anlaşıldı. Etrafta sıradan bir araba ile dolaştı ve papaların genellikle uyuduğu Apostolik Saray'a taşınmak yerine Vatikan misafirhanesinde iki odalı bir süitte kaldı.
Vatikan'ın maliyesinde reform yapmak, bürokrasisini elden geçirmek ve “yoksullar için yoksul bir kilise” haline getirmek için organlar kurdu. Bu, aşırı yoksulluk için zengin bir yaşamı terk eden bir ortaçağ kilise reformcusu olan Assisili Aziz Francis'ten sonra seçtiği papalık ismini yansıtıyordu.
Benedict döneminde başlatılan, skandallarla dolu Vatikan bankasında kara para aklanmasını önleme çabalarını sürdürdü. Vatikan'ın yatırımlarını merkezileştirdi ve bunları dışarıdan uzmanlardan oluşan bir panelin gözetimi altına soktu. Vatikan'da aralarında bir zamanlar güçlü bir kardinalin de bulunduğu 10 kişinin yargılandığı davayı, bu yatırımlarla ilgili olarak daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirliğin kanıtı olarak lanse etti. Kardinal, mali suiistimal suçundan aldığı mahkumiyet kararını temyize götürüyor.
KUTSAL PERŞEMBE'DE MÜSLÜMANLARIN AYAKLARINI YIKADI
Papa, küresel kapitalizmi eleştirdi ve ABD'ye ulaşmaya çalışırken ölenler için Meksika sınırında dua ettiğinde olduğu gibi sık sık göçmenlerin kötü durumuna dikkat çekti. 2015 tarihli ekolojik ansiklopedisi Laudato Si''de Papa, siyasi liderlere iklim değişikliğiyle mücadele etmek için karbon emisyonlarını azaltma çağrısında bulundu.
Francis ayrıca İslam dünyası ile ilişkileri geliştirmeye öncelik verdi. 2016 yılında bir göçmen merkezinde Müslüman ve çeşitli dinlere mensup mültecilerin ayaklarını "alçakgönüllülük ve hizmet göstergesi" olarak yıkadı. Müslümanların çoğunlukta olduğu dokuz ülkeyi ziyaret etti ve İslam'ın da Hıristiyanlık gibi bir barış dini olduğu konusunda ısrar etti.
2021 yılında farklı topluluklar arasında köprüler kurma girişimi kapsamında Irak'a seyahat eden ilk papa oldu.
EŞCİNSELLERE DESTEK VERDİ: "BEN KİMİM Kİ YARGILAYAYIM?"
Onun LGBTİ+ topluluğunu kabul edişi eşi benzeri görülmemiş bir şeydi.
Her şey, Brezilya'dan dönüş uçuşunda gazetecilere eşcinsel din adamları hakkında yapılan beklenmedik bir yorumla başladı. "Eğer bir kişi eşcinselse, Tanrı'yı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım?" dedi. Eşcinsel çiftler için medeni birliktelikleri destekledi ve eşcinsellik karşıtı yasalara son verilmesi çağrısında bulundu.
Daha sonra eşcinselliğin suç olmadığını ilan ederek Katolik Kilisesi'ni daha misafirperver hale getirme misyonunun bir parçası oldu.
Nisan 2024'te, Vatikan'ın cinsiyet değiştirme, taşıyıcı annelik, kürtaj ve ötanaziye karşı kararlı muhalefetini, "Dignitas Infinita" (Sonsuz Onur) metnini imzalayarak yinelemiş gibi görünüyordu.
2023 yılında cinsel istismar kurallarını laik liderleri de kapsayacak şekilde genişletti. Eşcinsel bir çift ve transseksüel bir erkekle görüştü, Katoliklere hastalıklardan korunmak için doğum kontrol yöntemlerini kullanırken vicdanlarının sesini dinlemelerini önerdi.
TACİZE KARŞI MÜCADELE ETTİ
Francis, 2018'de tacizi örtbas etmekle suçlanan Şilili bir piskoposun iftira kurbanı olduğunu tekrar tekrar söyleyerek cinsel taciz mağdurlarını tekrar kızdırdı. Daha sonra yanlış bilgilendirildiğini söyledi ve taciz skandallarına karışan birkaç Şilili piskoposun istifalarını kabul etti.
Bazıları tarafından halkın papası olarak tanımlanan Papa Francis, Katolik inancı tarafından dışlanmış hissedenleri kucaklamaya istekli olduğunu gösterdi, ancak özünde bir reformcu olarak, kilise içindeki muhafazakarların büyük eleştirileriyle de karşı karşıya kaldı.
PAPA VE GAZZE
Papa, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını da sık sık gündemine aldı.
Papa, dünyanın Filistinlilerin toplu katliamının süresiz olarak devam etmesine izin vermekten son derece memnun göründüğü bir zamanda, Gazze'de ateşkes için çok sayıda çağrı yaptı. Sivillerin öldürülmesine, konuşmalarında yer verdi.
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