İlklerin Papası: Kapıcılıktan Vatikan'a, Francis'in tabuları yıkan hayatı

Hastalığı nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden Jorge Mario Bergoglio, ilklerin papasıydı. Amerika kıtasından gelen ilk papa, Cizvit tarikatından gelen ilk papa ve Francis adını alan ilk papaydı.

Yaklaşık 6 yüzyıl sonra, selefi istifa ettikten sonra papa olan ilk kişiydi. Francis ayrıca kraliyet kıyafetlerini reddederek, kompakt arabalara binerek ve haber konferanslarında dobra yorumlarıyla manşetlere çıkarak papalığa daha az resmi ve daha cana yakın bir imaj kazandırdı.



BARLARDA KAPICILIK YAPTI

İtalyan göçmeni bir baba ile İtalyan kökenli Arjantinli bir kadının beş çocuğundan ilki olarak 17 Aralık 1936'da Buenos Aires'te doğdu. Kimya ağırlıklı bir meslek lisesinde okudu. Ara sıra yerel barlarda kapıcı olarak çalıştı ve burada usta bir tango dansçısı olarak tanındı.

17'nci yaş gününden hemen sonra bir kiliseye girip günahlarını itiraf etme isteği duydu. Daha sonra rahip olmaya karar verdiğinde, annesi ona karşı çıktı ve tıp kariyeri yapmasını umduğunu söyledi. Ona “ruhun tıbbı” üzerine çalışacağını söyledi.

Sosyal adaleti vurgulayan bir tarikat olan Cizvitlere katıldıktan sonra, geleceğin papası Japonya'da misyonerlik yapmak için gönüllü oldu, ancak daha sonra söylediğine göre, 20 yaşında sağ akciğerinin bir kısmını zatürreeden kaybettiği için geri çevrildi. 1969'da rahip olarak atandı ve dört yıl sonra, 36 gibi olağanüstü genç bir yaşta Arjantin Cizvitlerinin il başkanı ya da lideri seçildi.

"KİRLİ SAVAŞ"LA SUÇLANDI, SÜRGÜN EDİLDİ

Seçildiği dönemde, Arjantin diktatörlüğünün orada yaşadığı dönemde işlediği insan hakları ihlalleri konusunda sessiz kalıp kalmadığı sorusuyla da karşı karşıya kalmıştı.

Eleştirmenler, kariyerinin başlarında, 1976-1983 yılları arasındaki "kirli savaş" sırasında cuntaya karşı çıkan rahipleri korumadığını ve askeri yönetim sırasında kilisenin suç ortaklığı hakkında çok az şey söylediğini iddia ettiler.

Vatikan ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.



Papa'nın kendisi ise siciline yönelik eleştirileri kabul ederek hızlı karar alma eğilimine işaret etti. Otoriter tavrından sorumlu tuttuğu Cizvit tarikatı içinde düşmanlar edindikten sonra, başkent Buenos Aires'ten 400 milden fazla uzaklıktaki Córdoba şehrine nakledildi ve burada iki yıl geçirdi. Daha sonra bu dönemi “büyük bir iç kriz” olarak tanımladı.

Sürgünü, 1992 yılında arkadaşı Kardinal Antonio Quarracino'nun Papa 2. John Paul'u kendisini Buenos Aires'in yardımcı piskoposlarından biri olarak atamaya ikna etmesiyle sona erdi. Kardinal 1998'in başlarında öldüğünde Bergoglio onun yerine kentteki Katoliklerin lideri oldu ve 2001'de kardinalliğe yükseldi.