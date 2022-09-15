IMF: Sert kış Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau'nun katılımıyla gerçekleşen "2022 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi" etkinliğine katıldı.



Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın "korkunç" ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Georgieva, bazı ülkelerde resesyon korkusunun olduğunu aktardı.



Georgieva, "Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir" dedi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Endonezya'daki G20 Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşurken (Temmuz, 2022)

Kristalina Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.



Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin COVID-19, ikincisinin ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş olduğunu dile getirdi.



"ENFLASYON İNATÇI VE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN GENİŞ TABANLI"



Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini vurguladı.



Maliye politikasının hedeflerinin yeterli şekilde belirlenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline geleceğini belirten Georgieva, bu durumun enflasyonu da körükleyeceğini aktardı.