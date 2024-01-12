IMF'den Pakistan'a 700 milyon doların serbest bırakılmasını onay

Ülke basınındaki haberlere göre, geçen sene temmuzda onaylanan kurtarma paketinin ardından Pakistan’ın IMF kriterlerine uyup uymadığına yönelik ilk değerlendirme süreci IMF yetkilileri tarafından tamamlandı.



İlk değerlendirmenin onaylanmasının ardından, 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon dolar serbest bırakıldı.



IMF'nin şu ana kadar söz konusu kurtarma paketinden Pakistan'a toplam 1,9 milyar dolar serbest bırakmış oldu.



Uluslararası Para Fonu, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz 2023'te yatırmıştı.



IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz 2023'te onaylamıştı.



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