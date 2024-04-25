İmparator penguenlere "buz kırılması" tehdidi

Yeni bir çalışma, imparator penguenlerin neslinin tükenme yolunda olduğu konusunda uyardı.
Britanya Antarktika Araştırması'ndan (BAS) araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının mevcut seviyelerde artmaya devam etmesi halinde, 2100 yılına kadar kuşların yüzde 99'unun yok olabileceğini öne sürdü.
Coğrafi Bilgi Sorumlusu Doktor Peter Fretwell, "Kıta ısındıkça buzun daha erken kırıldığını ve penguen yavrularının ölümlerinin daha yüksek olmasına yol açtığını görüyoruz" dedi.
YAVRU SAYISINDA AZALMA
Birçok kolonide daha az sayıda yavru hayatta kaldıkça, zamanla mevcut üreme alanlarının bir kısmı savunulamaz hale gelecek ve genel popülasyon azalacaktır.
İmparator penguenler, yavrularını dayanıklı deniz buzu üzerinde, yani kıyıya sıkı bir şekilde bağlı olan sabit deniz buzu üzerinde büyütür.
Bu buz çok erken kırılırsa, yavrular su geçirmez tüyleri çıkmadan denize girmek zorunda kalır. Bu durum yüksek yavru ölümlerine yol açabilir.
YÜZDE 99 ORANINDA AZALACAK
Mevcut tahminler, sera gazı emisyonlarının mevcut seviyelerde artmaya devam etmesi halinde, İmparator penguen popülasyonunun yüzyılın sonuna kadar yüzde 99 oranında azalacağını öne sürüyor.
Son yedi yılda, Antarktika çevresinde tüm mevsimlerde deniz buzunun miktarı hızla azaldı.
2022 ve 2023 yıllarında yaz deniz buzu rekor düzeyde düşük seviyelere indi. Antarktika deniz buzu alanı ilk kez 2 milyon km2'nin altına düştü.
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