İmparator penguenlere "buz kırılması" tehdidi

YAVRU SAYISINDA AZALMA



Birçok kolonide daha az sayıda yavru hayatta kaldıkça, zamanla mevcut üreme alanlarının bir kısmı savunulamaz hale gelecek ve genel popülasyon azalacaktır.



İmparator penguenler, yavrularını dayanıklı deniz buzu üzerinde, yani kıyıya sıkı bir şekilde bağlı olan sabit deniz buzu üzerinde büyütür.



Bu buz çok erken kırılırsa, yavrular su geçirmez tüyleri çıkmadan denize girmek zorunda kalır. Bu durum yüksek yavru ölümlerine yol açabilir.



Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı? Haberi Görüntüle YÜZDE 99 ORANINDA AZALACAK



Mevcut tahminler, sera gazı emisyonlarının mevcut seviyelerde artmaya devam etmesi halinde, İmparator penguen popülasyonunun yüzyılın sonuna kadar yüzde 99 oranında azalacağını öne sürüyor.



Son yedi yılda, Antarktika çevresinde tüm mevsimlerde deniz buzunun miktarı hızla azaldı.



2022 ve 2023 yıllarında yaz deniz buzu rekor düzeyde düşük seviyelere indi. Antarktika deniz buzu alanı ilk kez 2 milyon km2'nin altına düştü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin