İmparatorların yolu: Kolezyum'un altında gizli tünel keşfedildi

Antik Roma’nın görkemli Kolezyum’unun altında, imparatorların arenadan gizlice çıkmasını sağlayan bir tünel bulundu.

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki bu özel geçit, Kolezyum’un temelleri arasına oyulmuş ve halkın gözünden tamamen saklanmıştı. Uzmanlara göre tünel, amfitiyatronun M.S. 70’lerde inşasından birkaç on yıl sonra, 1. ve 2. yüzyıllar arasında yapıldı.

TÜNEL ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Bugün restore edilip ışıklandırılan ve havalandırma delikleriyle desteklenen tünel, artık ziyaretçilere açık.

Roma Kolezyumu Arkeoloji Parkı yetkilileri, bu açılışı “olağanüstü bir gelişme” olarak nitelendirdi.

İMPARATORLARIN GİZLİ GÜZERGAHI

Tünel, imparatorun locasından başlıyor. Tribünlerin altından geçerek Kolezyum’un güney ucuna kadar uzanıyor.

Bu sayede imparatorlar, kalabalığın fark etmediği bir şekilde arenayı terk edebiliyordu. Ayrıca tünel, gladyatörlerin savaşa hazırlık yaptığı Ludus Magnus adlı antrenman okuluna da bağlantı sağlıyordu.

Arkeologlar, tüneli sık sık arenada dövüşen imparator Commodus’un (M.S. 180–192) adını vererek andı. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Andrew Sillett’e göre Commodus, halk önünde dövüşerek büyük bir tabu yıkmıştı.

RESTORASYON VE SÜSLEMELER

Tünelin antik yüzeylerinde mermer kaplamalar, metal kıskaç izleri ve şarap tanrısı Dionysos ile eşi Ariadne’nin mitolojik sahnelerini betimleyen süslemeler bulunuyor.

Giriş kısmında ise domuz avları, ayı dövüşleri ve akrobatik gösterileri tasvir eden kabartmalar yer alıyor.



KOLEZYUM'UN KALICI İHTİŞAMI

M.S. 72’de İmparator Vespasian döneminde inşa edilen ve M.S. 80’de Titus tarafından tamamlanan Kolezyum, antik dünyanın en büyük amfitiyatrosu olarak biliniyor.

Binlerce gladyatör dövüşüne, vahşi hayvan avına ve infaza sahne olan yapı, bugün sadece üçte biriyle ayakta.



Yüzyıllar boyunca deprem ve taş hırsızlığı nedeniyle zarar gören Kolezyum, hala Roma İmparatorluğu’nun ihtişamını yansıtan en etkileyici kalıntılardan biri olmayı sürdürüyor.