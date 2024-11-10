İmzalar atıldı: Rusya'dan Kuzey Kore ile stratejik ortaklık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklığa ilişkin, karşılıklı savunma hükmünü de içeren bir anlaşmayı imzaladı. Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde Rusya için savaşmak üzere 11 bin asker göndermişti. Rus toprağı Kursk'ta konuşlanan askerler, ilk kez Ukrayna birlikleriyle karşı karşıya gelmişti. Çatışmalarda can kaybı yaşandığı aktarılmıştı.

İmzalar atıldı: Rusya'dan Kuzey Kore ile stratejik ortaklık
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ile arasındaki iş birliği ABD ve Avrupa’dan gelen tüm tepkilere rağmen ivme kazanarak sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Kuzey Kore ile stratejik ortaklığına ilişkin, karşılıklı savunma hükmünü de içeren bir anlaşmayı imzaladı.

Dün yayınlanan kararnameyle duyurulan anlaşmanın Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Haziran ayında Pyongyang'da düzenlenen zirvenin ardından imzalandığı aktarıldı.

Anlaşma, silahlı saldırı durumunda tarafların birbirlerine yardım etmesini öngörüyor.

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﻿KUZEY KORE ASKERİ RUSYA'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski perşembe günü yaptığı açıklamada, 'nin 'ya 11 bin asker gönderdiğini ve bunlardan bazılarının Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesinde Kiev güçleriyle çatışmaya girdiğini belirtmişti.

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