İnek elektrik akımına kapılarak öldü, köylüler trafolara saldırdı
14.08.2026 16:47
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir ineğin trafodaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak telef olması üzerine köylüler trafo ve elektrik direklerine saldırdı.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı bir köyde, trafodan kaynaklanan elektrik kaçağı sebebiyle güçlü bir elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.
İneklerin kutsal kabul edildiği ve birçok aile için önemli bir geçim kaynağı oluşturduğu ülkede yaşanan bu olay, köy sakinleri arasında tepkiye yol açtı.
Elektrik dağıtım biriminin ihmalkâr davrandığını öne süren yerel halk, olay yerinde toplanarak trafoya ve yakındaki elektrik direklerine sopa ve çeşitli cisimlerle saldırdı.
Öfkeli kalabalığın trafo ve direklere zarar vermesi sonucu tüm bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre tansiyonun yükselmesi ve yapılan ihbar üzerine kalabalık bir polis ekibi olay yerine sevk edildi.
Güvenlik güçleri protestocuları yatıştırarak durumu kontrol altına aldı.
Elektrik kurumu yetkililerinin hasar gören trafoyu derhal onaracakları ve ineğin sahibine kaybı karşılığında yeterli tazminatı ödeyecekleri yönünde güvence vermesinin ardından köylüler eylemlerini sonlandırdı.