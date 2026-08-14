İnek elektrik akımına kapılarak öldü, köylüler trafolara saldırdı

Hindistan 'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı bir köyde, trafodan kaynaklanan elektrik kaçağı sebebiyle güçlü bir elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.

İneklerin kutsal kabul edildiği ve birçok aile için önemli bir geçim kaynağı oluşturduğu ülkede yaşanan bu olay, köy sakinleri arasında tepkiye yol açtı.

Elektrik dağıtım biriminin ihmalkâr davrandığını öne süren yerel halk, olay yerinde toplanarak trafoya ve yakındaki elektrik direklerine sopa ve çeşitli cisimlerle saldırdı.

Öfkeli kalabalığın trafo ve direklere zarar vermesi sonucu tüm bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.