İnfazdan sağ kurtulan idam mahkumu cezaevine döndü

TÜM İDAMLAR ASKIYA ALINDI

Tennessee Valisi Bill Lee, Pike'ın başarısızlıkla sonuçlanan idam girişimi ve mayıs ayında Tony Carruthers'ın idamında yaşanan benzer bir aksaklıkla ilgili soruşturmalar sürerken yılın geri kalanında tüm idam cezalarının infazını askıya aldı. Carruthers'ın infazında da cezaevi yetkilileri damar yolu açmayı başaramamıştı.

CEZAEVİ MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Başarısız infaz girişimi nedeniyle Tennessee Islah Dairesi Müdürü Frank Strada görevinden istifa etmişti. Tennessee Valisi Bill Lee, yaptığı açıklamada kararı gerekli bir adım olarak nitelendirdi. Lee, "Müdür Strada dürüstlükle hizmet etti. Bu zor dönemde Tennessee halkının çıkarlarını ilk sıraya koyma iradesini takdirle karşılıyorum. Görevden ayrılma kararını kabul ettim; liderlik devrinin sorunsuz ilerlemesi taahhüdü için de kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Strada'nın yerine geçecek isim henüz duyurulmadı.