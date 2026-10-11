İnfazdan sağ kurtulan idam mahkumu cezaevine döndü
11.10.2026 06:26
Christa Pike, zehirli iğneyle uygulanan idam girişiminden sağ kurtuldu.
ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infaz girişiminden sağ kurtulan 50 yaşındaki Christa Pike hastaneden taburcu edildi, cezaevine geri gönderildi.
1995 yılında henüz 19 yaşındayken okul arkadaşı Colleen Slemmer'ın işkence edilerek öldürülmesi olayındaki rolü nedeniyle idam cezasına çarptırılan Christa Pike, zehirli iğneyle infaz girişiminden sağ kurtuldu.
İki doz ilaç enjekte edilmesine rağmen hayatını kaybetmeyen ve komadan uyanan Pike hastaneden de taburcu edildi. Avukatları, Pike'ın cezaevinde tıbbi bakım görmeye devam edeceğini açıkladı.
Tennessee'de bir yargıç, başarısız idam girişimiyle ilgili tüm delillerin korunması için bu hafta eyalet yetkililerine talimat verdi. Pike'ın avukatları, bu kararı “anayasal haklarının korunması ve uygulanması için atılacak birçok adımdan ilki” olarak niteledi.
Christa Pike, Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirilen infaz girişiminin ardından bilinci kapalı halde Nashville'deki bir hastaneye kaldırılmıştı.
TÜM İDAMLAR ASKIYA ALINDI
Tennessee Valisi Bill Lee, Pike'ın başarısızlıkla sonuçlanan idam girişimi ve mayıs ayında Tony Carruthers'ın idamında yaşanan benzer bir aksaklıkla ilgili soruşturmalar sürerken yılın geri kalanında tüm idam cezalarının infazını askıya aldı. Carruthers'ın infazında da cezaevi yetkilileri damar yolu açmayı başaramamıştı.
CEZAEVİ MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ
Başarısız infaz girişimi nedeniyle Tennessee Islah Dairesi Müdürü Frank Strada görevinden istifa etmişti. Tennessee Valisi Bill Lee, yaptığı açıklamada kararı gerekli bir adım olarak nitelendirdi. Lee, "Müdür Strada dürüstlükle hizmet etti. Bu zor dönemde Tennessee halkının çıkarlarını ilk sıraya koyma iradesini takdirle karşılıyorum. Görevden ayrılma kararını kabul ettim; liderlik devrinin sorunsuz ilerlemesi taahhüdü için de kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Strada'nın yerine geçecek isim henüz duyurulmadı.