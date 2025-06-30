İngiltere'de mahkemeden F-35 kararı: “İsrail’e parça satışı hukuka uygun”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası sürerken, İngiltere’de İsrail’e silah ve mühimmat satışlarını ilgilendiren bir mahkeme kararı verildi. Başkent Londra’daki üst mahkeme, İngiltere’nin İsrail’e F-35 savaş uçağı parçası satmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Londra’daki üst mahkeme, bugün verdiği kararda, İngiltere’nin söz konusu parçaların Gazze’de uluslararası insancıl hukuka aykırı bir şekilde kullanılabileceğini kabul etmesine rağmen F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail’e satışına izin vermesinin yasalara uygun olduğuna hükmetti.



İTİRAZ REDDEDİLDİ



İşgal altındaki Batı Şeria merkezli Al-Haq isimli insan hakları örgütü, İngiltere İş ve Ticaret Departmanı’nı dava etmişti. Davanın gerekçesi, bakanlık departmanının geçen sene bazı silah ihracatı lisanslarını askıya alırken F-35 parçalarını bu kararın dışında bırakmasıydı.



İngiltere, kararın dayanağı olarak, İsrail’in insani yardımlara erişim ve gözaltındaki kişilere muamele ile bağlantılı olarak uluslararası insancıl hukuka uymaya bağlı olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Fakat buna karşın F-35 lisansları bu kararın dışında bırakılmıştı. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, bu lisansların askıya alınmasının savaş uçağının parçalarını tedarik eden küresel programı sekteye uğratacağı, bunun da uluslararası güvenlik üzerinde zincirleme bir etkisinin olacağı savunulmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da böyle bir durumun “ABD’nin İngiltere ve NATO’ya olan güvenini baltalayacağı” iddia edilmişti.



Al-Haq örgütü, geçen ay görülen duruşmada, F-35 parçalarını bu kararın dışında bırakmanın hukuka aykırı olduğunu, çünkü Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere İngiltere’nin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurgulamıştı.



Üst mahkeme ise bugün verdiği kararla Al-Haq’ın itirazını reddetti.

