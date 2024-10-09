İngiliz aktivistlerden Picasso eserinde İsrail protestosu

Londra'daki Ulusal Galeri'de aktivistler, Londra'daki bir galeride Picasso'nun tablosunun üzerine Gazzeli bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Ulusal Galeri, Picasso'nun 1901 tarihli “Annelik” adlı eserine yönelik protestonun ardından iki kişinin polis tarafından tutuklandığını ve herhangi bir zarar tespit edilmediğini açıkladı.

İki protestocunun Picasso'nun eserinin üzerindeki koruyucu cam kapağın üzerine anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdığı aktarıldı.



Grup tarafından sosyal medyada yayınlanan bir videoda bir güvenlik görevlisinin fotoğrafı indirdiği görülüyor. Protestoculardan birinin ise gözaltına alınırken, “Özgür, özgür Filistin” diye bağırdığı kayıtlara yansıyor.

"SOYKIRIMIN SUÇ ORTAĞI"

Protestocu yerdeyken İngiltere hükümetinin Gazze'deki “soykırımın suç ortağı” olduğunu ve silah satışlarının durdurulması için yaygın bir baskı olduğunu söyledi.



Youth Demand isimli aktivist grup daha önce de Londra'daki Cenotaph savaş anıtında protesto gösterileri düzenlemiş ve geçen yıl Kral Charles'ın taç giyme törenini engellemeyi planlamıştı.



Ulusal Galeri yaptığı açıklamada Picasso'nun bulunduğu odaya iki kişinin girdiğini söyledi. Açıklamada, “Biri, bir sanat eserine kağıt parçası gibi görünen bir şey yapıştırmaya çalıştıktan sonra yakalandı. Yere bir miktar boya atıldı. Herhangi bir tabloya zarar verilmedi.” denildi.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR



Just Stop Oil grubundan iki iklim aktivisti geçtiğimiz ay Ulusal Galeri'de Vincent van Gogh'un “Ayçiçekleri” tablosuna çorba attıkları için 20 ay ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İklim kampanyası grupları tarafından düzenlenen protestolarda başka tablolar da hedef alındı.

