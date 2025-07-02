İngiliz asker, Ukrayna için savaşırken öldü

İngiltere ordusuna mensup eski bir asker, 2022 yılında Rusya’ya karşı Ukrayna saflarında savaşmak için gönüllü olduktan üç sene sonra hayatını kaybetti.



Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Ben Leo Burgess isimli asker, Ukrayna’da drone operatörü olarak görev alıyordu. “Budgie” olarak da bilinen 33 yaşındaki asker, 20 Haziran tarihinde Ukrayna’nın Sumy bölgesinde bulunan Andriivka köyünde öldürüldü.



“O BENİM EN BÜYÜK KAYBIM OLDU”



78’inci Hava Saldırı Alayı’nda görev yapan Burgess, ilk olarak Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya’da görevlendirilmişti. Burgess, daha sonra birinci şahıs görüşü drone’larının uçurulmasında uzmanlaşmıştı.



Ukrayna ordusundaki bir diğer İngiliz gönüllü “Azrael” Kyiv Post gazetesine yaptığı açıklamada, Burgess’e işaret ederek, “O, elimizdeki en iyi pilotlardan biriydi. Özgürlüğüne gerçekten inandığı için Ukrayna’ya gelmişti. Bunun için savaşırken de öldü” dedi. Askerin “iyi ve cesur bir şekilde savaştığını” belirten ismi verilmeyen İngiliz, “Alayımızdaki son iki yabancı savaşçıydık. O benim buradaki ailemdi. Bu savaşta çok arkadaşımı kaybettim. O ise benim en büyük kaybım” diye konuştu.



TABUTUNDA İNGİLTERE VE UKRAYNA BAYRAKLARI



Burgess için başkent Kiev’de dün bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, askerin 40 arkadaşı, ailesi ve birliğinden askerler katıldı. Ukrayna milli marşının çalındığı törende, ölen askerin tabutuna Ukrayna ve İngiltere bayrakları serildi.



Burgess’in ölümü için yas tutanlar, Maidan Meydanı’na giderek ölen askerler anısına kurulan anıta onun için bir bayrak dikti. Bayrağın üzerine el yazısıyla yazılan mesajlarda, “Koruduğun için teşekkürler”, “Seni seviyoruz kardeşim, yeniden görüşünceye kadar…” ve “Sonsuza kadar aklımda, kalbimde ve ruhumda” ifadeleri yer aldı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de konuya ilişkin olarak, “Ukrayna’dan ölen Britanyalı bir erkeğin ailesini destekliyoruz ve yerel yetkililer ile temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.



Askerin öldüğü köyde son haftalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan köy, haziran ayının başında Rusya’nın eline geçmiş, Ukrayna köyü daha sonra geri almıştı.

