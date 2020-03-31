İngiliz bakana 'parmağını yalayarak sayfa çeviriyor' tepkisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un corona virüs (Covid-19) olması sebebiyle haftalık bilgilendirme açıklamalarını Dışişleri Bakanı Dominic Raab yapmaya başladı. İngiliz basını Raab’ı sert ve sinirli olarak nitelerken, sosyal medya kullanıcıları bakanın sayfaları çevirmek için sürekli elini yalamasını eleştirdi.

DHA 31.03.2020 - 12:56

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İngiltere’de Başbakan Johnson’un corona virüs olmasıyla halkı bilgilendirme açıklamalarını Başbakan yerine yapan Dominic Raab, İngiliz köşe yazarlarının eleştirilerine hedef oldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın basın önünde açıklama yaparken sert ve sinirli bir havası olduğunu belirten İngiliz köşe yazarları, Raab’ın tehditkar bir tutumu olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Raab'ın, konuşma sırasında sayfaları çevirmek için elini ağzına götürmesi de eleştirilerin hedefindeydi. Sosyal medya kullanıcıları, Raab’ın sayfaları çevirmek için elini yalamasını corona virüs tedbirlerine en başta kendisinin uymaması olarak yorumladı.

Raab, pazartesi günü yaptığı haftalık bilgilendirme açıklamalarında, yurtdışında seyahat yasakları sebebiyle mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değindi. Seyahat veya tatil amacıyla yurtdışında mahsur kalan İngilizlerin yüzbinlerce olduğunu belirten Dominic Raab, mahsur kalanları kurtarmak için 75 milyon pound’luk bütçe ayırdıklarını ifade etti.

VİDEO: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI


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