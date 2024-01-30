İngiliz bakandan Filistin mesajı: Resmen tanımayı düşünüyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, başkent Londra'da konuştu. Cameron, Ortadoğu'da barışı teşvik etmek için Filistinlilere siyasi bir ufuk verilmesi gerektiğini söyledi.



Cameron, İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıyacağı zamanı "Öne çekmeye hazır olduklarını" açıkladı.



Filistin halkına iki devletli çözüm yolunda "geri dönülemez ilerlemenin" gösterilmesi gerektiğini belirten Cameron, "Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere, Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız." diye konuştu.



İngiliz bakan, son 30 yılın İsrail için bir başarısızlık hikayesi olduğunu da söyledi.. "Bu başarısızlık farkına varıldığında barış ve ilerleme sağlanacak." diye konuştu.