İngiliz Başbakan Starmer'dan, Abramoviç'e "2,5 milyar sterlini öde" çağrısı

Starmer, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen yılın son "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Starmer, savaş nedeniyle İngiltere'ye gelen Ukraynalıların ihtiyaçlarına ilişkin sorulara da yanıt vererek, "Müttefiklerimizle birlikte dondurulan Rus varlıklarını Ukraynalıların ihtiyaçları için kullanılması konusunu görüşüyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Chelsea Futbol Kulübündeki hissesini 2022'de 2,5 milyar sterline (yaklaşık 142,6 milyar lira) satan ancak yaptırıma tabi tutulduğu için bu parası dondurulan varlıklar arasında yer alan Rus iş insanı Roman Abramoviç'e seslendi.

ABRAMOVİÇ'E “SÖZÜNÜ TUT” ÇAĞRISI

Starmer, hukuki açıdan paranın sahibi olan ancak fiilen parayı kontrol edemeyen Abramoviç'e hitaben, "Bugün, Chelsea'nin satışından elde edilen ancak 2022'den beri dondurulmuş halde bulunan 2,5 milyar sterlinlik paranın transferi için bir lisans yayımlayacağımızı duyuruyorum. Abramoviç'e mesajım şu, saat işliyor, sözünü tut ve bu parayı öde. Ödemezsen mahkemeye gideceğiz ve her kuruş, Putin'in yasa dışı savaşı nedeniyle hayatı mahvolanlara gidecek." ifadelerini kullandı.

“GAZZELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE İNGİLTERE'DE DEVAM EDEBİLMELERİNİ İSTİYORUM”

Ülkede bugün başlayan ve 5 gün sürmesi planlanan asistan doktor greviyle ilgili sorulara da yanıt veren Starmer, grevi "sorumsuzca" olarak niteledi.

Starmer, "Palestine Action" isimli yasaklı eylem grubuna bağlı tutuklu eylemcilerin cezaevlerinde başlattığı açlık greviyle ilgili soruyu da yanıtlayarak, "Açlık grevleriyle ilgili prosedürler var ve biz de bunları uyguluyoruz." dedi.

İşçi Partili Melanie Ward, Gazzeli öğrencilerin İngiltere'de burslu eğitim alabilmesi için getirilen uygulamanın 31 Aralık'ta sona ereceğini ve İngiltere'de eğitim hakkı kazanan çok sayıda Gazzeli öğrencinin bölgeyi terk edip kazandıkları İngiliz üniversitelerine gelemediğini belirtti.

Bu şekilde yetenekli öğrencilerin kaybedileceğini vurgulayan Ward, yıl sonunda sona erecek uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağını sordu.

Starmer, yanıtında, "Gazzeli öğrenciler, okula başlamakta büyük sorunlar yaşıyor. Henüz gelmeyenler için çözümleri değerlendiriyoruz. Şunu net şekilde söylemeliyim ki hepsinin okula başlayabilmelerini ve eğitimlerine İngiltere'de devam edebilmelerini istiyorum." dedi.

Tıbbi sebeplerle Gazze'den tahliye edilip İngiltere'ye getirilen çocuklara da değinen Starmer, Gazze'ye giren yardımlar konusunun da gündemlerinde yer aldığını kaydetti.