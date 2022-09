İngiliz basını gıda krizini yazdı: Okullarda silgi yiyen çocuklar var

İngiliz The Guardian gazetesi, okul müdürleri ve gıda yardım kuruluşlarının, çocuklarına yiyecek almaya gücü yetmeyen ailelerin artan talepleriyle başa çıkmakta zorlandıklarını yazdı.



The Guardian’ın haberinde, okul mutfakları için şefleri eğiten yardım kuruluşu "Chefs in Schools"un gelecek ay yayımlanacak anketinde, "Okul müdürleri, hükümetin artan krizle başa çıkmak için okulları kendi haline bıraktığını söylüyor." mesajına vurgu yapacağı bildirildi.



Anketin, İngiltere'deki pek çok okulun, kıştan önce dahi aç çocukların sayısında "yürek burkan" bir artış gördüğünü ortaya koyduğu belirtilen haberde, artan enerji faturalarının daha fazla aileyi ısınma ve gıda satın alma arasında seçim yapmaya zorladığı kaydedildi.



Haberde, "Londra'nın güneydoğusunda yer alan Lewisham'daki bir okulun, yardım kurumuna, ücretsiz okul yemeklerine hak kazanmadıkları ve arkadaşlarının yemekleri olmadığını bilmelerini istemediği için boş bir beslenme çantasından yemek yiyormuş gibi yapan bir çocuktan bahsettiğine" yer verildi.



Haberde ayrıca, Chefs in Schools'un Yönetim Kurulu Başkanı Naomi Duncan'ın şu ifadeleri yer aldı:



"Okulda çok aç oldukları için çocukların silgi yedikleri hakkında bir şeyler duyuyoruz. Çocuklar bir gün önceki öğle yemeğinden bu yana hiçbir şey yemeden geliyorlar. Hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor."



"ÇARESİZ AİLELERİ DESTEKLEMEK YÜZLERCE OKULU BÜTÇE AÇIĞINA İTEBİLİR"



Haberde, İngiltere'de 4-5 yaşlarındaki çocukların 2. sınıfa kadar okullarında ücretsiz yemek alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.



Öte yandan, haberde "Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu"na göre, yalnızca ebeveynleri yılda 7 bin 400 sterlinden daha az kazanan çocuklar ücretsiz yemek alabiliyorken, yoksulluk seviyesindeki 800 bin çocuğun bundan mahrum olduğuna yer verdi.



Haberde, Ulusal Okul Müdürleri Birliği Başkanı Paul Gosling’in de değerlendirmelerine yer verilerek, "Hükümet, çocuklar sabahları aç ve üşüdüklerinde okulların devreye girip yardım edeceğini biliyor. Ancak, hiçbir ekstra destek olmadan bunun bize bırakılması doğru değil." denildi.



Gosling ayrıca, artan enerji faturaları ve ödenmemiş öğretmen maaşı nedeniyle, çaresiz aileleri desteklemenin yüzlerce okulu bütçe açığına iteceği yorumunda bulundu.



OKULLAR ENERJİ DESTEĞİNDEN MEMNUN



Haberde, okul müdürlerinin, geçen hafta hükümetin okullardaki elektrik ve doğal gazın daha düşük "hükümet destekli fiyatla" sınırlandırılacağına dair duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Hükümet, enerji faturaları için ayda 10 bin sterlin ödeyen bir okulun ödemesini 4000 sterline düşürdü.



Ancak, haberde, okul müdürlerinin, üst sınırın yalnızca 6 aylığına teklif edilmesinden endişe duyduklarını dile getirdiği kaydedildi.



"ÜLKEDE AÇ KALAN BİR ÇOCUK OLMAMALI"



İskoçya'nın başkenti Glasgow'da günde 300 öğrenciye ücretsiz öğlen yemeği sağlayan bir yardım kuruluşu olan Launch Foods'un kurucusu Craig Johnson'ın görüşlerine de yer verilen haberde, şöyle denildi:



"İnsanlar yaklaşan bir krizden bahsediyor. Zaten bir kriz var. İnsanlara onlara yardım edemeyeceğimizi söyleyince çok sinirleniyorum. İngiltere'de, Galler'de, İskoçya'da veya İrlanda'da aç kalan bir çocuk olmamalı. Sadece tam anlamıyla haksızlık."