İngiliz basını: İngiltere’nin seyahat kısıtlamaları Temmuz ayına kadar uzatılacak

Covid-19 aşılamasına en erken başlayan ülke olan İngiltere’de hükümetinin oluşturduğu çalışma grubu, 12 Nisan'da yurtdışı seyahatlere izin verilmesiyle ilgili raporunu sunacak. Hükümet geçtiğimiz ay, seyahat kısıtlamalarını kaldırsa bile bunun en erken 17 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişti.



İngiltere basını ise, 12 Nisan’da açıklanacak olan yeni tedbirler sonrasında yurtdışı seyahat kısıtlamalarının Temmuz’a kadar kısıtlanacağını yazdı.



The Times gazetesinin haberinde bir hükümet kaynağı, insanların 17 Mayıs'tan önce seyahat etmelerini engellemek için kısıtlamaların süresinin uzatıldığını söyledi. Aynı haberde hükümet kaynağı, "Bu düzenleme, hükümetin çalışma grubunun 12 Nisan'da sunacağı değerlendirmeyle etkileşim içerisinde olacak" açıklamalarında bulunduğunun altı çizildi.



ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYENE 5 BİN STERLİN CEZA



Seyahat kısıtlamaları üzerine birbiri ardına haberler yapılırken BBC, kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5 bin sterlin para cezası uygulanacağını bildirdi.



The Times ve BBC, Boris Johnson hükümetinin kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin yol haritası üzerine çalıştığının altını çizerken, belirlenecek önlemlerin önümüzdeki günlerde Parlamento’ya geleceğini ve onaylanması durumunda 29 Mart’ta yürürlüğe gireceğini yazdı.



Bu düzenleme kapsamında da yurtdışına seyahat kısıtlamasının 30 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyor.



İngiltere yönetimi halihazırda ülke dışına seyahat edecek kişilere makul gerekçeler sunmaları halinde izin verirken, bu ‘makul gerekçeler’i iş seyahati, eğitim, sağlık nedenleri ve acil durum olarak nitelemişti.



JOHNSON: ÜÇÜNCÜ DALGA İNGİLTERE KIYILARINI VURACAK



İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, son haftalarda Avrupa’da vaka sayılarının arttığını ve üçüncü Covid-19 dalgasının İngiltere'nin "kıyılarına vuracağını" söylemişti.



Sağlık Bakanı Matt Hancock da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İngiltere’ye gelişlerin yasaklanabileceğini belirtmişti.