İngiliz basını: Trump anlamadığı düşmanla savaşta

"Yaklaşan nükleer tehdidi" ortadan kaldırmak, İran halkını hükümetlerini "ele geçirmeye" teşvik etmek.

Bu iki hedefi ulaşmak için "hassas ve ezici" olarak nitelenen askeri bir harekat başlatıldı Ancak altıncı haftasına giren savaş, artık "hassas veya ezici olmaktan" çok uzak.

Bu tespitler İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan bir makalede yer alıyor.

Nesrine Malik imzalı makalede Körfez ülkelerinin İran'ın misilleme saldırılarına maruz kaldığı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı ve İran rejiminin çökeceğine dair bir belirti olmadığı vurgulandı.



“HATA, KİBİR VE CEHALETİN BİRLEŞİMİ”

Malik, "Her zaman olduğu gibi, hata, kibir ve cehaletin birleşiminden kaynaklanıyor, bu kusurlar İran rejiminin kendine özgü nitelikleri nedeniyle daha da ciddi hale geliyor" yorumunda bulundu.

Yapılan hataların Amerika'nın gücüne duyulan aşırı güvenden kaynaklandığı vurgulandı.

Malik, makalesinde "İran'a saldırı başlatıldığında, destekçiler yine Amerikan yapımı bir dünyanın sarhoş edici heyecanına kapıldılar" ifadesini kullandı.

New York Post gazetesinin yayın kurulunun, savaşı “kuşaklar arası bir adım” olarak nitelediği hatırlatıldı.

Wall Street Journal gazetesiyse, "savaşın Ortadoğu'yu daha iyiye doğru yeniden şekillendirme ve daha güvenli bir dünya sağlama potansiyeline sahip olduğunu" ilan etti.

Savaşın altıncı haftasında şimdi bataklıktan olası çıkış yollarından ve Trump'ın kendisini aşağılanmadan kurtarmak için alabileceği kurtarma önlemlerinden bahsedildiği belirtildi.



“İRAN REJİMİ, BÜYÜK BİR ACI ÇEKME KAPASİTESİNE SAHİP”

Yapılan ilk hatanın, İran'ın asimetrik savaş iştahını ve kabiliyetini hafife almak olduğunun altı çizildi.

İkinci hatanınsa İran'ın en değerli silahını, yani Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacağını ve savaşın maliyetini daha da artırmayacağını düşünmek gibi tuhaf bir beklentiye girilmesi olduğu belirtildi.

Üçüncü hatanın halk ayaklanması beklentileri olduğu vurgulandı.

Ancak tüm bu yanlış hesaplamaların tek bir temel hatadan kaynaklandığının altı çizildi. İran rejiminin, büyük bir acı çekme kapasitesine ve bir süper güce karşı askeri zafer senaryosu olmaksızın çatışmaları uzatma yeteneğine sahip olduğunun, Amerikalılar tarafından algılanmadığına dikkat çekildi.